Feux de la Saint-Jean – Hagondange 28 juin 2025 19:00

Moselle

Feux de la Saint-Jean place de l’eglise Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

L’Association Inter-Paroissiale d’Hagondange organise les Feux de la Saint-Jean!

Au programme

Buvette et restauration, jeux et animation musicale.

Et surtout, à ne pas manquer, l’embrasement des feux à 22h30 !Tout public

place de l’eglise

Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10

English :

The Association Inter-Paroissiale d’Hagondange organizes the Feux de la Saint-Jean!

On the program :

Refreshments and food, games and musical entertainment.

And don’t miss the fireworks at 10:30pm!

German :

Die Association Inter-Paroissiale d’Hagondange organisiert die Feux de la Saint-Jean!

Auf dem Programm stehen:

Getränke und Essen, Spiele und musikalische Unterhaltung.

Und vor allem dürfen Sie das Entzünden der Feuer um 22:30 Uhr nicht verpassen!

Italiano :

L’Associazione interparrocchiale di Hagondange organizza i Feux de la Saint-Jean!

In programma:

Rinfresco e cibo, giochi e intrattenimento musicale.

Da non perdere il falò alle 22.30!

Espanol :

¡La Association Inter-Paroissiale d’Hagondange organiza la Feux de la Saint-Jean!

En el programa:

Refrescos y comida, juegos y animación musical.

No se pierda la hoguera a las 22.30 h

L'événement Feux de la Saint-Jean Hagondange a été mis à jour le 2025-06-14