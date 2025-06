Feux de la Saint-Jean – place des Etats-généraux Lambesc 23 juin 2025 19:00

Feux de la Saint-Jean Lundi 23 juin 2025 de 19h à 0h. place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc Bouches-du-Rhône

Venez célébrer l’arrivée de l’été en Provence lors des traditionnels feux de la Saint-Jean !

Au programme

Animation musicale à la tombée de la nuit avec Lou Galoubet.

Défilé aux lampions dans les rues du village et grand brasier.

À partir de 22h bal populaire avec l’Orchestre Easy.

Buvette et restauration. .

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 07 17 72 57 cofals.com@gmail.com

English :

Come and celebrate the arrival of summer in Provence during the traditional Midsummer fires!

German :

Feiern Sie die Ankunft des Sommers in der Provence bei den traditionellen Johannisfeuern!

Italiano :

Venite a festeggiare l’arrivo dell’estate in Provenza durante i tradizionali fuochi di mezza estate!

Espanol :

Venga a celebrar la llegada del verano en la Provenza con los tradicionales fuegos de San Juan

