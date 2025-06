FEUX DE LA SAINT-JEAN – Llupia 23 juin 2025 20:30

Pyrénées-Orientales

FEUX DE LA SAINT-JEAN Rue Jules Ferry Llupia Pyrénées-Orientales

Assistez à l’arrivée de la flamme avec le défilé des enfants aux flambeaux. Buvette sur place….

Rue Jules Ferry

Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59

English :

Witness the arrival of the flame with the children’s torchlight parade. Refreshments on site….

German :

Erleben Sie die Ankunft der Fackel mit dem Fackelumzug der Kinder. Getränke vor Ort….

Italiano :

Assistete all’arrivo della fiamma con la fiaccolata dei bambini. Rinfresco in loco….

Espanol :

Sea testigo de la llegada de la llama con el desfile infantil de antorchas. Refrescos in situ….

