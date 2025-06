FEUX DE LA SAINT-JEAN Montner 23 juin 2025 18:30

Pyrénées-Orientales

FEUX DE LA SAINT-JEAN Place de l’Aire Montner Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-23 18:30:00

fin : 2025-06-23 23:30:00

2025-06-23

A 18h30 départ de la randonnée jusqu’à Força Réal (rendez-vous devant le foyer rural), 19h30 pique-nique à Força Réal (Repas tiré du sac), 21h30 retour de la flamme (rendez-vous sur le parking de la rue des Mimosas). Déambulation dans les rues du vil…

Place de l’Aire

Montner 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

6:30pm start of the hike to Força Réal (meet up in front of the foyer rural), 7:30pm picnic at Força Réal (packed lunch), 9:30pm return of the flame (meet up at the rue des Mimosas parking lot). Walk through the streets of the town…

German :

Um 18:30 Uhr beginnt die Wanderung nach Força Réal (Treffpunkt vor dem Landhaus), 19:30 Uhr Picknick in Força Réal (Essen aus dem Rucksack), 21:30 Uhr Rückkehr der Fackel (Treffpunkt auf dem Parkplatz der Rue des Mimosas). Umzug durch die Straßen des Dorfes…

Italiano :

Alle 18.30, inizio della passeggiata fino alla Força Réal (ritrovo davanti al foyer rurale), alle 19.30 picnic alla Força Réal (pranzo al sacco), alle 21.30 ritorno della fiamma (ritrovo al parcheggio di rue des Mimosas). Passeggiata per le vie della città…

Espanol :

A las 18.30 h, inicio del paseo hasta la Força Réal (encuentro frente al vestíbulo rural), 19.30 h picnic en la Força Réal (almuerzo para llevar), 21.30 h regreso de la llama (encuentro en el aparcamiento de la rue des Mimosas). Paseo por las calles de la ciudad…

