Feux de la St-Jean organisés par le comité des fêtes de Raves. Restauration sur place.Tout public

Salle Polyvalente Rue de la Mairie

Raves 88520 Vosges Grand Est +33 6 17 35 49 19

English:

Midsummer bonfires organized by the Raves festival committee. Catering on site.

German:

Johannisfeuer, organisiert vom Festkomitee von Raves. Restauration vor Ort.

Italiano:

Falò di mezza estate organizzati dal comitato festeggiamenti Raves. Ristorazione in loco.

Espanol:

Hogueras de verano organizadas por la comisión de fiestas de Raves. Catering in situ.

