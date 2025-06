FEUX DE LA SAINT JEAN Saint-Hippolyte 23 juin 2025 21:00

Pyrénées-Orientales

FEUX DE LA SAINT JEAN Place de la République Saint-Hippolyte Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-23 21:00:00

fin : 2025-06-23

2025-06-23

A 21h rendez-vous au parking du cimetière avenue Paul Riquet et défilé à 22h30. Embrasement, distribution offerte de ramallets, tourteaux à l’anis et muscat….

Place de la République

Saint-Hippolyte 66510 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 31 83

English :

Meet at 9pm at the cemetery parking lot, avenue Paul Riquet, and parade at 10:30pm. Fireworks, free distribution of ramallets, aniseed cake and muscatel wine….

German :

Um 21 Uhr treffen Sie sich am Parkplatz des Friedhofs in der Avenue Paul Riquet und ziehen um 22:30 Uhr durch den Ort. Anzünden, kostenlose Verteilung von Ramallets, Anis-Kuchen und Muskat….

Italiano :

Alle 21, ritrovo al parcheggio del cimitero in avenue Paul Riquet e partecipazione alla sfilata alle 22.30. Fuochi d’artificio, distribuzione gratuita di ramallets, torta all’anice e vino moscato….

Espanol :

A las 21:00 h, encuentro en el aparcamiento del cementerio, en la avenida Paul Riquet, y participación en el desfile a las 22:30 h. Fuegos artificiales, reparto gratuito de ramallets, torta de anís y vino moscatel….

