FEUX DE LA SAINT-JEAN – Saint-Jean-de-Cuculles 20 juin 2025 07:00

Hérault

FEUX DE LA SAINT-JEAN Saint-Jean-de-Cuculles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Au programme de cette soirée conviviale offerte par la municipalité :

Apéritif

Brasucade

Grillades

Soirée dansante

Et bien sûr, le traditionnel feu de la Saint-Jean !

Pour une bonne organisation, merci de bien vouloir nous indiquer votre présence avant le 16 juin 2025

Saint-Jean-de-Cuculles 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 55 25 60 mairie@cuculles.fr

English :

On the program for this convivial evening offered by the municipality:

Aperitif

Brasucade

Grilled meats

Dance

And of course, the traditional Midsummer bonfire!

To ensure smooth organization, please register before June 16, 2025

German :

Auf dem Programm dieses geselligen Abends, der von der Gemeinde angeboten wurde, standen :

Aperitif

Brasucade

Gegrilltes

Tanzabend

Und natürlich das traditionelle Johannisfeuer!

Für eine gute Organisation bitten wir Sie, uns Ihre Anwesenheit bis zum 16. Juni 2025 mitzuteilen

Italiano :

Il programma di questa serata conviviale offerta dal Comune:

Aperitivo

Brasucade

Carne alla griglia

Serata danzante

E naturalmente il tradizionale falò di mezza estate!

Per aiutarci a organizzare l’evento, vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione entro il 16 giugno 2025

Espanol :

En el programa de esta velada de convivencia ofrecida por el municipio:

Aperitivo

Brasucade

Carne a la brasa

Noche de baile

Y, por supuesto, ¡la tradicional hoguera de San Juan!

Para ayudarnos a organizar el evento, te rogamos que nos comuniques si asistirás antes del 16 de junio de 2025

