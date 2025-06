FEUX DE LA SAINT JEAN Saleilles 23 juin 2025 17:30

Pyrénées-Orientales

FEUX DE LA SAINT JEAN 1 Rue de la Poste Saleilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-23 17:30:00

fin : 2025-06-23

2025-06-23

Saleilles fête la Saint Jean….Elle accueillera à 17 h 30 la flamme du Canigou à la salle polyvalente Laurent Zaragosa….A 22 heures, il y aura un rassemblement, sur le parking du complexe sportif de plein air, des jeunes avec un défilé aux flambeaux…A…

1 Rue de la Poste

Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70

English :

Saleilles celebrates Saint John’s Day… At 5:30 pm, the town will welcome the Canigou flame at the Laurent Zaragosa multi-purpose hall… At 10 pm, young people will gather in the parking lot of the open-air sports complex for a torchlight parade… A…

German :

Saleilles feiert den Johannistag…Um 17.30 Uhr wird die Flamme des Canigou in der Mehrzweckhalle Laurent Zaragosa empfangen…Um 22.00 Uhr findet auf dem Parkplatz des Freiluft-Sportkomplexes ein Treffen der Jugendlichen mit einem Fackelumzug statt…In Saleilles wird die Flamme des Canigou in der Mehrzweckhalle Laurent Zaragosa empfangen…Um 22.00 Uhr findet ein Treffen der Jugendlichen mit einem Fackelumzug statt….

Italiano :

Saleilles celebra il giorno di San Giovanni… Alle 17.30, la città accoglierà la fiamma di Canigou nella sala polivalente Laurent Zaragosa… Alle 22.00, nel parcheggio del complesso sportivo all’aperto, si terrà un raduno di giovani con una fiaccolata…

Espanol :

Saleilles celebra la fiesta de San Juan… A las 17.30 h, la ciudad acogerá la llama del Canigó en la sala polivalente Laurent Zaragosa… A las 22 h, habrá una concentración de jóvenes en el aparcamiento del complejo deportivo exterior, con un desfile de antorchas…

