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FEUX DE LA SAINT JEAN Saleilles

FEUX DE LA SAINT JEAN Saleilles

FEUX DE LA SAINT JEAN Saleilles mardi 23 juin 2026.

Adresse : 1 Rue de la Poste

Ville : 66280 Saleilles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Saleilles

FEUX DE LA SAINT JEAN

1 Rue de la Poste Saleilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 17:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Venez découvrir, participer à cette fête traditionnelle….
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1 Rue de la Poste Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70 

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English :

Come and take part in this traditional festival….

L’événement FEUX DE LA SAINT JEAN Saleilles a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME