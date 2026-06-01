FEUX DE LA SAINT JEAN Saleilles
FEUX DE LA SAINT JEAN Saleilles mardi 23 juin 2026.
Saleilles
FEUX DE LA SAINT JEAN
1 Rue de la Poste Saleilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 17:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Venez découvrir, participer à cette fête traditionnelle….
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1 Rue de la Poste Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70
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English :
Come and take part in this traditional festival….
L’événement FEUX DE LA SAINT JEAN Saleilles a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME