FEUX DE LA SAINT JEAN Saleilles mardi 23 juin 2026.

Saleilles

FEUX DE LA SAINT JEAN

1 Rue de la Poste Saleilles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 17:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Venez découvrir, participer à cette fête traditionnelle….

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1 Rue de la Poste Saleilles 66280 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 70 70

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English :

Come and take part in this traditional festival….

L’événement FEUX DE LA SAINT JEAN Saleilles a été mis à jour le 2026-06-03 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME