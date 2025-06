FEUX DE LA SAINT JEAN Villeneuve-de-la-Raho 23 juin 2025 19:00

Pyrénées-Orientales

FEUX DE LA SAINT JEAN Villeneuve-de-la-Raho Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-23 19:00:00

2025-06-23

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble le solstice d’été, jour le plus long de l’année ainsi que cette belle tradition de la flamme du Canigou.

Villeneuve-de-la-Raho 66180 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

We look forward to seeing you there to celebrate the summer solstice, the longest day of the year, and the tradition of the Canigou flame.

German :

Wir erwarten Sie zahlreich, um gemeinsam die Sommersonnenwende, den längsten Tag des Jahres, sowie die schöne Tradition der Flamme des Canigou zu feiern.

Italiano :

Ci auguriamo di vedere molti di voi per celebrare il solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno, e la meravigliosa tradizione della fiamma di Canigou.

Espanol :

Esperamos ver a muchos de ustedes allí para celebrar el solsticio de verano, el día más largo del año, y la maravillosa tradición de la llama del Canigó.

