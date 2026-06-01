Villeneuve-la-Rivière

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Place de la République Villeneuve-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 21:15:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Une soirée de traditions, animation musicale, buvette….

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Place de la République Villeneuve-la-Rivière 66610 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 82 00

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English :

An evening of tradition, musical entertainment and refreshments….

L’événement FEUX DE LA SAINT-JEAN Villeneuve-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME