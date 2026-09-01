Informations pratiques

Willer-sur-Thur

Feux de la Saint Jean

Loeffelbach Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 18:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Une soirée festive et conviviale pour célébrer le solstice d’été ! Animations dansantes et feux d’artifice spectaculaires sont au programme.

La soirée de la Saint-Jean se veut très festive et conviviale animations dansantes, orchestre et feux d’artifice spectaculaires sont au programme. Venez retrouver ceux qui ont travaillé dur pour construire les bûchers et fêter avec eux le solstice d’été ! .

Loeffelbach Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 16 50

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English :

A festive and convivial evening to celebrate the summer solstice! Dancing animations and spectacular fireworks are on the program.

L’événement Feux de la Saint Jean Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay