Feux de la Saint Jean Willer-sur-Thur
samedi 12 septembre 2026 · Willer-sur-Thur
Informations pratiques
Willer-sur-Thur
Feux de la Saint Jean
Loeffelbach Willer-sur-Thur Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Une soirée festive et conviviale pour célébrer le solstice d’été ! Animations dansantes et feux d’artifice spectaculaires sont au programme.
La soirée de la Saint-Jean se veut très festive et conviviale animations dansantes, orchestre et feux d’artifice spectaculaires sont au programme. Venez retrouver ceux qui ont travaillé dur pour construire les bûchers et fêter avec eux le solstice d’été ! .
Loeffelbach Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 16 50
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English :
A festive and convivial evening to celebrate the summer solstice! Dancing animations and spectacular fireworks are on the program.
L’événement Feux de la Saint Jean Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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