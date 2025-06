Feux de la ST-JEAN Salle des plans d’eau Gripport 28 juin 2025 19:30

Meurthe-et-Moselle

Feux de la ST-JEAN Salle des plans d’eau C786+7H Gripport Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 19:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

L’Association Familles Rurales Gripport organise, comme chaque année, ses Feux de la St-Jean.

le SAMEDI 28 JUIN DES 19h30 à la Salle des Plans d’Eau de Gripport

Buvette, Restauration et DJ

Ambiance de Folie, on vous attend…Tout public

Salle des plans d’eau C786+7H

Gripport 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 48 75 69 famillesruralesgripport@gmail.com

English :

The Association Familles Rurales Gripport organizes, as every year, its Feux de la St-Jean.

on: SATURDAY JUNE 28 AT 7.30pm at the Salle des Plans d’Eau de Gripport

Refreshments, Catering and DJ

Crazy atmosphere, we’re waiting for you…

German :

Der Verein Familles Rurales Gripport organisiert, wie jedes Jahr, seine Johannisfeuer.

am: SAMSTAG, 28. JUNI DES 19.30 Uhr in der Salle des Plans d’Eau in Gripport

Getränke, Essen und DJ

Verrückte Stimmung, wir erwarten Sie…

Italiano :

L’Associazione Familles Rurales Gripport organizza, come ogni anno, il suo Feux de la St-Jean.

il: SABATO 28 GIUGNO DALLE 19.30 presso la Salle des Plans d’Eau di Gripport

Rinfresco, cibo e DJ

Un’atmosfera pazzesca, vi aspettiamo…

Espanol :

La Association Familles Rurales Gripport organiza, como cada año, su Feux de la St-Jean.

el: SÁBADO 28 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 19.30 h en la Salle des Plans d’Eau de Gripport

Refrescos, comida y DJ

Ambiente loco, te esperamos…

L’événement Feux de la ST-JEAN Gripport a été mis à jour le 2025-06-25 par OT DU PAYS DU SAINTOIS