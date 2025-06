Feux de la ST-JEAN sur la route entre Hammeville et Houdreville Hammeville 28 juin 2025 19:00

Meurthe-et-Moselle

Feux de la ST-JEAN sur la route entre Hammeville et Houdreville rue de la louvière Hammeville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28 23:55:00

Date(s) :

2025-06-28

Préparez-vous à voyager dans le temps à Hammeville pour les Feux de la Saint Jean !

De 19h à 23h55 le 28 juin

Cette année, cap sur le futur (et un brin de passé) avec une soirée festive et déjantée sur le thème Retour vers le Futur.

Ambiance, animations et surprises temporelles vous attendent… venez déguisés pour encore plus de fun !

Au programme :

* Ambiance musicale dans une capsule temporelle

* Barbecue

* Des animations encore tenues secrètes

* Et bien sûr, l’embrasement de notre structure !Tout public

0 .

sur la route entre Hammeville et Houdreville rue de la louvière

Hammeville 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 73 85 76 87 saintelibaire@gmail.com

English :

Get ready to travel back in time in Hammeville for the Feux de la Saint Jean!

From 7pm to 11:55pm on June 28

This year, we’re heading for the future (and a little bit of the past) with a crazy, festive evening on the theme of Back to the Future.

Atmosphere, entertainment and temporal surprises await you… come dressed up for even more fun!

On the program

* Musical atmosphere in a time capsule

* Barbecue

* Animations still kept secret

* And, of course, the setting ablaze of our structure!

German :

Machen Sie sich bereit für eine Zeitreise nach Hammeville zu den Johannisfeuern!

Von 19:00 bis 23:55 Uhr am 28. Juni

Dieses Jahr geht es in die Zukunft (und ein bisschen in die Vergangenheit) mit einem festlichen und verrückten Abend unter dem Motto « Zurück in die Zukunft ».

Es erwarten Sie eine tolle Atmosphäre, Animationen und Überraschungen aus der Vergangenheit… Kommen Sie verkleidet, um noch mehr Spaß zu haben!

Auf dem Programm stehen:

* Musikalische Umrahmung in einer Zeitkapsel

* Barbecue

* Noch geheim gehaltene Animationen

* Und natürlich das Abbrennen unserer Struktur!

Italiano :

Preparatevi a viaggiare nel tempo ad Hammeville per i Feux de la Saint Jean!

Dalle 19.00 alle 23.55 del 28 giugno

Quest’anno ci dirigiamo verso il futuro (e un po’ di passato) con una serata folle e festosa sul tema di Ritorno al futuro.

Venite vestiti per divertirvi ancora di più!

In programma:

* Atmosfera musicale in una capsula del tempo

* Barbecue

* Attività ancora segrete

* E, naturalmente, l’incendio della nostra struttura!

Espanol :

Prepárese para viajar en el tiempo hasta Hammeville para asistir a las Feux de la Saint Jean

De 19:00 a 23:55 el 28 de junio

Este año nos vamos al futuro (y un poco al pasado) con una noche loca y festiva sobre el tema de Regreso al futuro.

Venga disfrazado para divertirse aún más

En el programa:

* Ambiente musical en una cápsula del tiempo

* Barbacoa

* Actividades aún secretas

* Y, por supuesto, ¡el incendio de nuestra estructura!

L’événement Feux de la ST-JEAN Hammeville a été mis à jour le 2025-06-25 par OT DU PAYS DU SAINTOIS