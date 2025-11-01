FEVER THE JAZZ ROOM #2 Montpellier

FEVER THE JAZZ ROOM #2

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 19 – 19 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Profite d’une représentation en direct en compagnie de musiciens et de chanteurs de jazz talentueux

Embarque pour un voyage au cœur de la Nouvelle-Orléans, berceau de cette musique emblématique.

Laisse-toi porter par les sons mélodieux du saxophone, de la trompette et d’autres instruments de jazz.

Apprécie un mélange de morceaux soigneusement sélectionnés et d’improvisations spontanées qui reflètent à la perfection l’esprit libre du jazz.

Laisse-toi guider par des morceaux empreints de rythme l’échappatoire idéale à la réalité

Situé dans un bar chic et intime, parfait pour une soirée conjuguant plaisir et sophistication

INFOS PRATIQUES

23/01/2026 de 18h30 à 22h30

sur réservation .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 34 43 09 60

English :

Enjoy a live performance with talented jazz musicians and singers

Embark on a journey to the heart of New Orleans, the birthplace of this iconic music.

Let yourself be carried away by the melodious sounds of saxophone, trumpet and other jazz instruments.

German :

Genieße eine Live-Aufführung mit talentierten Jazzmusikern und Sängern

Begib dich auf eine Reise in das Herz von New Orleans, der Wiege dieser ikonischen Musik.

Lass dich von den melodischen Klängen des Saxophons, der Trompete und anderer Jazzinstrumente tragen.

Italiano :

Godetevi una performance dal vivo con musicisti e cantanti jazz di talento

Partite per un viaggio nel cuore di New Orleans, luogo di nascita di questa musica iconica.

Lasciatevi trasportare dai suoni melodiosi del sassofono, della tromba e di altri strumenti jazz.

Espanol :

Disfrute de una actuación en directo con músicos y cantantes de jazz de gran talento

Embárquese en un viaje al corazón de Nueva Orleans, cuna de esta música emblemática.

Déjese llevar por los melodiosos sonidos del saxofón, la trompeta y otros instrumentos de jazz.

L’événement FEVER THE JAZZ ROOM #2 Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER