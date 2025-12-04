Février Gourmand à La maison Forte de Reignac Maison Forte de Reignac Tursac

Février Gourmand à La maison Forte de Reignac

10h 18h. La Maison Forte de Reignac recherche des cuisiniers capables de prouver leurs connaissances historiques et culinaires à travers jeux et énigmes.

Cuisinier à la Maison Forte de Reignac ?

La Maison Forte de Reignac est à la recherche d’une équipe de cuisiniers pour élaborer ses festins du Moyen-âge.

Cette opportunité est ouverte à tous, cependant pour avoir l’honneur de faire partie de notre équipe, il faudra démontrer vos connaissances historiques en gastronomie et en matière de goût.

Dans toutes les pièces, des jeux et des énigmes vous attendent, pour nous prouver que vous êtes les meilleurs dans

cette activité. .

Maison Forte de Reignac Lieu-dit Reignac Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 69 54

10am 6pm. The Maison Forte de Reignac is looking for cooks capable of proving their historical and culinary knowledge through games and puzzles.

