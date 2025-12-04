Février Gourmand à la Roque Saint Christophe La Roque Saint Christophe Peyzac-le-Moustier

Février Gourmand à la Roque Saint Christophe

La Roque Saint Christophe 2433 Route de la Préhistoire Peyzac-le-Moustier Dordogne

Début : 2026-02-08

fin : 2026-03-08

2026-02-08

Concours Marmiton Troglodyte et parcours gourmand avec Théobald. Inclus dans le prix du billet d’entrée

Participez au Concours du Grand Marmiton Troglodyte inventez un plat ou un dessert pour le Festin de la Roque et tentez de gagner un panier gourmand et un livre de recettes médiévales !

Découvrez aussi “Théobald à l’École des Marmitons Troglodytiques”, un jeu d’énigmes familial au coeur des abris sous-roche, guidé par le faucon-mentor gardien des secrets gourmands. .

English : Février Gourmand à la Roque Saint Christophe

Marmiton Troglodyte competition and gourmet tour with Théobald. Included in admission price

