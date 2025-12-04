Février Gourmand à Lascaux IV

Lascaux IV, Montignac-Lascaux, Dordogne

Dimanches en fin de matinée. Découvrez Lascaux IV sous un nouvel angle avec une visite guidée consacrée à l’alimentation et au mode de vie de nos ancêtres. 35€/personne

Tous les dimanches en fin de matinée durant les vacances de février, découvrez Lascaux IV sous un nouvel angle avec une visite guidée consacrée à l’alimentation et au mode de vie de nos ancêtres. Accompagnés d’un médiateur passionné, les visiteurs explorent la grotte et ses chefs d’oeuvre en abordant les gestes du quotidien la chasse, la pêche, la cueillette… La visite s’achève dans la Galerie de l’Imaginaire autour d’un apéritif gourmand aux saveurs locales, où sont présentées des reproductions d’outils et d’objets préhistoriques.

A partir de 13 ans. Tarif unique 35€, qui comprend

– la visite guidée de la reproduction de la grotte

– l’apéritif dans la galerie de l’imaginaire ( 1 verre de vin et 3 à 4 mises en bouche)

– la visite libre des espaces scénographiques (atelier, cinéma, théâtre, galerie, salle immersion) .

English : Février Gourmand à Lascaux IV

Sundays late morning. Discover Lascaux IV from a new angle with a guided tour devoted to the food and lifestyle of our ancestors. 35/person

