[Février Gourmand] Atelier créatif “Mon petit écureuil du Jardin” Salignac-Eyvigues
[Février Gourmand] Atelier créatif “Mon petit écureuil du Jardin” Salignac-Eyvigues lundi 9 février 2026.
[Février Gourmand] Atelier créatif “Mon petit écureuil du Jardin”
Eyrignac Salignac-Eyvigues Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-02-09
Dans la salle de l’Orangerie, les enfants peuvent fabriquer leur propre écureuil Arlequin, gardien des chocolats du Domaine de Béquignol à Eyrignac.
À partir d’éléments naturels ramassés dans le jardin pendant la visite (feuilles, brindilles, glands, fleurs séchées…), chacun donne vie à une création unique, symbole de la nature et du goût.
Sans réservation, inclus dans le billet de visite libre des jardins. .
Eyrignac Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 99 71
English : [Février Gourmand] Atelier créatif “Mon petit écureuil du Jardin”
L’événement [Février Gourmand] Atelier créatif “Mon petit écureuil du Jardin” Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2025-12-01 par OT du pays de Fénelon