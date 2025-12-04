[Février Gourmand] Atelier créatif “Mon petit écureuil du Jardin” Salignac-Eyvigues

[Février Gourmand] Atelier créatif “Mon petit écureuil du Jardin”

Eyrignac Salignac-Eyvigues Dordogne

Début : 2026-02-09

fin : 2026-03-08

2026-02-09

Dans la salle de l’Orangerie, les enfants peuvent fabriquer leur propre écureuil Arlequin, gardien des chocolats du Domaine de Béquignol à Eyrignac.

À partir d’éléments naturels ramassés dans le jardin pendant la visite (feuilles, brindilles, glands, fleurs séchées…), chacun donne vie à une création unique, symbole de la nature et du goût.

Sans réservation, inclus dans le billet de visite libre des jardins. .

