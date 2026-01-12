Février Gourmand au Château de Biron Biron

Février Gourmand au Château de Biron

Château de Biron Biron Dordogne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-21

2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28

VISITES GOURMANDES DU CHATEAU

Visites guidées du château avec dégustation de produits du terroir au fil du parcours… Une aventure toute en saveur sur les traces des trésors patrimoniaux et gastronomique de notre belle région.

25 places maximum (réservation en ligne). .

Château de Biron Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39

