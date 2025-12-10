Février gourmand au château de Bourdeilles Le bourg Bourdeilles

Février gourmand au château de Bourdeilles

Début : 2026-02-08

fin : 2026-03-01

2026-02-08

Février gourmand: animations autour de la gastronomie.

Dimanche 8 février: Les compagnons d’Azur La route de la soie et les épices.

Dimanche 15 février: animation Le repas au XIIème siecle

Dimanche 22 février: visite de la fête des fous à 14h15. La fête des fous ou le carnaval, est une période où les habitants sortent déguisés pour danser, chanter, faire la fête et s’amuser. Lors de cette fête, les codes et l’ordre social sont chamboulés, on porte des masques, du maquillage, pour se changer en une autre personne, réelle ou mythique. Visite guidée ludique du château.

Tous les jours Jeux pour les enfants La recette perdue :Jeux de piste ludique et pédagogique, des éléments de la recette à trouver durant la visite des châteaux avec des détails sur les ingrédients ex-provenance, leur arrivée en Europe.

Enquête meurtre au château de Bourdeilles Le banquet empoisonné En 45 min, découvrez qui a été tué, quand, par qui et pourquoi. .

Le bourg Château de Bourdeilles Bourdeilles 24310 Dordogne

To celebrate the Perigord?s art of living, Château de Bourdeilles is offering an exceptional evening: an exclusive night-time tour of the premises, followed by a cocktail reception starting at 8pm in the château?s grand hall. 45?/person.

