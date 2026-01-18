Février Gourmand au Château de Castelnaud

Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-09

Février gourmand c’est un mois sous le signe de la gastronomie !

À table au temps des seigneurs visite théâtralisée, rendez-vous avec une épicière, le mythe de la fourchette.

Que serait une table princière sans ses trésors de goûts et de raffinements ? Entrez dans les coulisses savoureuses de l’histoire à Castelnaud ! L’intendante du château vous y attend de pied ferme pour la répétition du banquet de ce soir. En son absence, vous découvrirez les secrets précieux et envoûtants des épices en vogue au Moyen Âge, ainsi que l’étonnante histoire de la fourchette, l’ustensile bien utile et plus ancien qu’on ne le croit. Rencontres, émerveillement, improvisation et délicieux échanges sont au programme de ce mois gourmand. .

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 30 00

