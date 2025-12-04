Février Gourmand au Gouffre de Proumeyssac Route de Proumeyssac Audrix

Février Gourmand au Gouffre de Proumeyssac

Route de Proumeyssac Gouffre de Proumeyssac Audrix Dordogne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Début : 2026-02-12

fin : 2026-03-05

2026-02-12

17h30. Savourez des produits et vins du Périgord dans l’atmosphère enchanteuse des entrailles de la terre. Sur réservation.

Tous les jeudis, du 12 février au 5 mars, plongez dans une expérience sensorielle unique au coeur des merveilles de Proumeyssac !

Nous vous proposons de finir votre visite par une dégustation exceptionnelle dans les profondeurs majestueuses de notre Cathédrale de cristal .

Savourez les délices du terroir périgourdin tout en admirant les sublimes concrétions millénaires.

Chaque semaine, un château viticole différent vous fera découvrir ses meilleurs crus, parfaitement accordés à nos mets locaux.

Laissez-vous transporter par cette alliance unique entre gastronomie, oenologie et patrimoine naturel.

Une expérience sensorielle inoubliable vous attend dans un écrin majestueux de l’unique gouffre du Périgord

Pour les enfants, un jeu de piste autour des saveurs locales les attend chaque jour.

Attention les places sont limitées. .

Route de Proumeyssac Gouffre de Proumeyssac Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 27 47 proumeyssac@perigord.com

English : Février Gourmand au Gouffre de Proumeyssac

17h30. Enjoy Périgord products and wines in the enchanting atmosphere of the bowels of the earth. Reservations required.

