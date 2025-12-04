Février Gourmand au Musée national de Préhistoire Musée national de Préhistoire Les Eyzies
Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne
10h30 12h (les mercredis). Une visite sur l’alimentation à la Préhistoire sera suivie d’une dégustation animée par Caviar Perle Noire des Eyzies. Inclus dans le prix du billet
Trésors de la rivière de la Préhistoire à la table d’aujourd’hui.
Les mercredis 11, 18, 25 février et 4 mars.
De la pêche préhistorique à la dégustation contemporaine, découvrez comment les hommes ont su tirer parti des trésors de la rivière. Tous les mercredis, une visite sur l’alimentation à la Préhistoire sera suivie d’une dégustation animée par Caviar Perle Noire des Eyzies.
Petits et grands voyageront dans le temps, entre Histoire, nature et saveurs périgourdines ! .
Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45
English : Février Gourmand au Musée national de Préhistoire
10:30am 12pm (Wednesdays). A tour of food in prehistoric times will be followed by a tasting hosted by Caviar Perle Noire des Eyzies. Included in ticket price
