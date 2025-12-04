Février Gourmand au Musée national de Préhistoire Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Février Gourmand au Musée national de Préhistoire

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-02-11

10h30 12h (les mercredis). Une visite sur l’alimentation à la Préhistoire sera suivie d’une dégustation animée par Caviar Perle Noire des Eyzies. Inclus dans le prix du billet

Trésors de la rivière de la Préhistoire à la table d’aujourd’hui.

Les mercredis 11, 18, 25 février et 4 mars.

De la pêche préhistorique à la dégustation contemporaine, découvrez comment les hommes ont su tirer parti des trésors de la rivière. Tous les mercredis, une visite sur l’alimentation à la Préhistoire sera suivie d’une dégustation animée par Caviar Perle Noire des Eyzies.

Petits et grands voyageront dans le temps, entre Histoire, nature et saveurs périgourdines ! .

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45

English : Février Gourmand au Musée national de Préhistoire

10:30am 12pm (Wednesdays). A tour of food in prehistoric times will be followed by a tasting hosted by Caviar Perle Noire des Eyzies. Included in ticket price

L’événement Février Gourmand au Musée national de Préhistoire Les Eyzies a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère