Février Gourmand au Pôle d’interprétation de la Préhistoire Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Février Gourmand au Pôle d’interprétation de la Préhistoire

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-02-12

14h 17h (les jeudis). Petits et grands, déployez vos sens et emparez-vous des saveurs et parfums emblématiques de la vallée. Une animation gourmande et surprenante ! 5€ et 6€

Vézère, la vallée à déguster.

Les jeudis 12, 19, 26 février et 5 mars 2026 de 14h à 17h. Petits et grands, déployez vos sens et emparez-vous des saveurs et parfums emblématiques de la vallée. Une animation gourmande et surprenante !

Le 19 février à partir de 17h30 rencontre- dédicace, conférence et auberge périgourdine avec les auteurs du livre jeunesse Croq’vadrouille en Périgord et du livre Savoureux Périgord Un terroir, une histoire,des cuisines . .

Pôle d’interprétation de la Préhistoire 30 Rue du Moulin Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 06 97

English : Février Gourmand au Pôle d’interprétation de la Préhistoire

2pm 5pm (Thursdays). Unleash your senses, young and old, and get to grips with the valley’s emblematic flavors and aromas. A gourmet and surprising activity! 5? and 6?

