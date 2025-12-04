Février Gourmand aux Grottes du Roc de Cazelle Route de Sarlat D47 Les Eyzies

Février Gourmand aux Grottes du Roc de Cazelle

Les mercredis et jeudis après-midi entre 14h et 17h (11, 12, 18, 19, 25,26 février & 4-5 mars), explorez la créativité culinaire de nos ancêtres. Petits et grands sont invités à modeler l’argile pour fabriquer des ustensiles. En apprenant à travailler ce matériau ancestral, repartez avec un souvenir fait de vos propres mains pour découvrir les gestes

et techniques d’autrefois.

A partir de 5 ans. Session de 20 à 30 min.

Sur réservation (inclus dans le prix du billet d’entrée). .

Route de Sarlat D47 Les Grottes du Roc de Cazelle Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 46 09 info@rocdecazelle.com

English : Février Gourmand aux Grottes du Roc de Cazelle

2pm 5pm (Wednesdays and Thursdays). explore the culinary creativity of our ancestors. Young and old are invited to shape clay into utensils.

