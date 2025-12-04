[Février Gourmand] Chasse aux saveurs et mini-jardin des sens Salignac-Eyvigues

[Février Gourmand] Chasse aux saveurs et mini-jardin des sens

Début : 2026-02-07

fin : 2026-03-08

Cet hiver, les Jardins d’Eyrignac se transforment en terrain de jeu gourmand !

Guidés par la bienveillance d’Arlequin, le petit écureuil chocolatier du Jardin, partez en famille à la découverte des trésors sucrés du Périgord.

Entre nature et gourmandise, Eyrignac invite petits et grands à un parcours sensoriel inédit, conçu en partenariat avec le Domaine de Béquignol, artisan chocolatier du Pays de Fénelon.

Une chasse aux saveurs vous attend dans les jardins pour découvrir le mot mystère vous permettant de décrocher votre récompense une petite surprise naturelle et un diplôme d’“Apprenti Chocolatier”!

Après la chasse, place à la découverte un mini-jardin des sens attend les visiteurs dans la salle de l’Orangerie. Autour d’un petit bar olfactif, laissez-vous guider par les parfums du chocolat et des plantes d’Eyrignac pour tester, sentir et imaginer des mariages inattendus de saveurs. .

Eyrignac Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 28 99 71

