[Février Gourmand] Les rencontres gourmandes d’Eyrignac Eyrignac invite le Domaine de Béquignol Salignac-Eyvigues

[Février Gourmand] Les rencontres gourmandes d'Eyrignac Eyrignac invite le Domaine de Béquignol

Eyrignac Salignac-Eyvigues Dordogne

Début : 2026-02-09

fin : 2026-03-02

La cuisine du Manoir d’Eyrignac ouvre ses portes pour mettre en lumière le savoir-faire d’un artisan chocolatier du Pays de Fénelon le Domaine de Béquignol.

Pendant cet atelier animé par le Domaine de Bequignol, artisan chocolatier en Périgord, découvrez comment la torréfaction et le travail du chocolat révèlent toute la richesse des arômes.

Au programme

Dégustation guidée Comparez les saveurs des noix, noisettes et amandes, crues et grillées, et apprenez à reconnaître les différences.

Exploration du chocolat Goûtez plusieurs intensités de chocolat (de 60 % à 98 %) et laissez vos sens parler.

Démonstration gourmande Assistez à la réalisation d’un petit croquant au caramel, que vous pourrez personnaliser avec vos ingrédients préférés.

Enrobage artisanal Découvrez le geste précis de l’enrobage au chocolat, appliqué aux fruits secs

Un moment à la fois convivial. .

