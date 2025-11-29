FEYDEAU, CHAMBRE 21 Théâtre Mayenne

FEYDEAU, CHAMBRE 21

Théâtre Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

L’Association Les Possibles vous invite à venir (re)découvrir le plaisir du théâtre avec la troupe Jeux Dits d’Aron, qui présentera sa pièce Feydeau, chambre 21 les samedi 29 et dimanche 30 novembre au Théâtre de Mayenne.

Un moment de rires et de légèreté garanti, idéal pour partager un bon temps en famille ou entre amis en cette belle période automnale.

Venez profiter de l’énergie et du talent de cette troupe locale et laissez-vous emporter par l’univers pétillant de Feydeau !

Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’association Les Possibles (tarifs à partir de 3 €). .

Théâtre Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 04 22 93 contact@lespossibles.org

English :

The Association Les Possibles invites you to come and (re)discover the pleasures of theater with the troupe Jeux Dits d?Aron, who will be presenting their play Feydeau, chambre 21 on Saturday November 29 and Sunday November 30 at the Théâtre de Mayenne.

German :

Die Association Les Possibles lädt Sie ein, die Freude am Theater (wieder) zu entdecken. Die Truppe Jeux Dits d’Aron wird ihr Stück Feydeau, Zimmer 21 am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. November im Théâtre de Mayenne aufführen.

Italiano :

L’Associazione Les Possibles vi invita a (ri)scoprire il piacere del teatro con la troupe Jeux Dits d’Aron, che presenterà il suo spettacolo Feydeau, chambre 21 sabato 29 e domenica 30 novembre al Théâtre de Mayenne.

Espanol :

La Asociación Les Possibles le invita a (re)descubrir los placeres del teatro con la compañía Jeux Dits d’Aron, que presentará su obra Feydeau, chambre 21 el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre en el Théâtre de Mayenne.

