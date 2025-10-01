FFA25 Brides-les-Bains
FFA25 Brides-les-Bains mercredi 1 octobre 2025.
FFA25
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-05
2025-10-01
Événement incontournable de la rentrée en Tarentaise !
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The must-attend back-to-school event in the Tarentaise region!
German :
Unumgängliches Ereignis des Schulanfangs in Tarentaise!
Italiano :
L’evento back-to-school imperdibile della Tarentaise!
Espanol :
¡La cita ineludible de la vuelta al cole en la Tarentaise!
