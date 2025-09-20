Ffame Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Ffame Le Makeda Marseille 5e Arrondissement samedi 20 septembre 2025.

Ffame

Samedi 20 septembre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 23.41 EUR

Venez découvrir le premier album de Ffame le 20 septembre au Makeda !

Si c’est ici le premier album de Ffame, ce n’est certes pas le premier du pianiste et compositeur qui se cache derrière ce nom Benjamin Faugloire.









En effet, Benjamin a déjà 4 albums à son actif avec son trio jazz, des tournées mondiales (France, Allemagne, Maroc, Ukraine, Chypre, Russie, Chine), un album sorti avec SOFA (duo avec le producteur français French 79), un petite aparté avec une apparition au piano sur un album de Francis Cabrel, un album à deux pianos avec Gilles Erhart et 3 E.P sortis en solo sous son nom propre.









C’est fort de 2 ans de recherche autour de la musique électro et des synthés analogiques que Ffame s’apprête à sortir ce nouvel album, où le piano reprend le dessus sur ses compositions, guidées, appuyées et soutenues par les rythmiques, l’émotivité et l’énergie de l’électro.









Une écriture mélodique, organique, romantique, très visuelle, cinématographique mais non moins dynamique et puissant.









Ce projet est né de l’envie de l’artiste de jouer en live, d’emmener le public dans ses émotions les plus intimes, des plus douces aux plus folles, jusqu’à danser, bouger et vibrer avec lui. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and discover Ffame’s debut album on September 20 at Makeda!

German :

Erleben Sie das erste Album von Ffame am 20. September im Makeda!

Italiano :

Venite a scoprire l’album di debutto di Ffame il 20 settembre al Makeda!

Espanol :

¡Ven a descubrir el álbum de debut de Ffame el 20 de septiembre en Makeda!

