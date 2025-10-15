FFE 2025 : Courts-Métrages de guerre Cinéma LE STAR Strasbourg
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-15T18:30:00 – 2025-10-15T20:00:00
Fin : 2025-10-15T18:30:00 – 2025-10-15T20:00:00
DANS LA BOUE – A. Buron – (2025) – 20min
AU NOM DU PEUPLE – A. Sarremejane – (2023) – 5min
CHRISTOF – E. Biegel – (2024) – 8min
29 AOÛT : LE JOUR DE LA SAULX – J. Boschiero – (2024) – 21min
LE DESTIN DE SOCRATE – G. Lauert – (2024) – 17min
Cinéma LE STAR 27/31 RUE DU JEU DES ENFANTS Strasbourg Strasbourg 67003 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinema-star.com/star/reserver/F630689/D1760545800/VF/ »}]
Courts-Métrages