FFE 2025 : L’Amazone Cinéma LE STAR Strasbourg jeudi 16 octobre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T20:30:00 – 2025-10-16T22:30:00

Fin : 2025-10-16T20:30:00 – 2025-10-16T22:30:00

Le portrait intime d’une mère et de sa fille, dans une famille où depuis quatre générations les femmes sont atteintes par le cancer du sein. Le film raconte une histoire d’amour et de résilience.

Précédée par un court métrage issu des collections MIRA : FLEURS VIVANTES JEAN-PIERRE RIEB – (1961) – 2min

En partenariat avec Le Lieu Documentaire, Focus Films Grand Est et MIRA, Cinémathèque régionale numérique

Cinéma LE STAR 27/31 RUE DU JEU DES ENFANTS Strasbourg Strasbourg 67003 Centre Bas-Rhin Grand Est

