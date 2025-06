FFÊTE DE LA MUSIQUE AU MUSÉE PAUL DUPUY – MUSEE PAUL DUPUY Toulouse 21 juin 2025 17:00

Haute-Garonne

FFÊTE DE LA MUSIQUE AU MUSÉE PAUL DUPUY MUSEE PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21 19:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Ce soir-là, le musée des Arts Précieux Paul Dupuy vous ouvre gratuitement ses portes pour la Fête de la Musique !

DJ No Breakfast revient au musée avec ses remixes d’archives sonores chinoises et vous fait voyager à sa façon au son de la musique chinoise contemporaine..

Belle soirée à Toulouse !

Retrouvez l’intégralité du programme de la Fête de la Musique sur le site officiel du gouvernement. .

MUSEE PAUL DUPUY 13 Rue de la Pleau

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 95 40 communication.pauldupuy@culture.toulouse.fr

English :

That evening, the Musée des Arts Précieux Paul Dupuy opens its doors free of charge for the Fête de la Musique!

German :

An diesem Abend öffnet das Musée des Arts Précieux Paul Dupuy für die Fête de la Musique kostenlos seine Türen für Sie!

Italiano :

Quella sera, il Musée des Arts Précieux Paul Dupuy aprirà le sue porte gratuitamente per la Fête de la Musique!

Espanol :

Esa noche, el Museo de las Artes Précieux Paul Dupuy abrirá sus puertas gratuitamente para la Fiesta de la Música

L’événement FFÊTE DE LA MUSIQUE AU MUSÉE PAUL DUPUY Toulouse a été mis à jour le 2025-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE