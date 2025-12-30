FFF LE BIKINI Ramonville St Agne

FFF Début : 2026-10-07 à 19:30. Tarif : – euros.

SPECTACLES P.SANSONETTO PRÉSENTE : FFFC’est un fait: malgré les très longues vingt-trois années qui ont passé depuis la sortie de Vierge, leur dernier album en date, les quatre membres de FFF n’ont jamais pensé un seul instant à se séparer.“Il fallait juste que les planètes s’alignent” Marco Prince, Nicolas Baby, Yarol Poupaud et Krichou Monthieu reviennent en novembre 2023 avec un nouvel album, baptisé I SCREAM, pour le jaillissement des tripes qu’il représente, et renouera en mars 2024 avec la scène, son tout premier amour, le long d’une tournée partout en France avec leur fusion de rock et de funk parée pour faire balloter les corps dans un tourbillon charnel. “Les concerts, c’est notre espace de jeu, l’absence d’interdit absolu. On sait quand on part mais jamais quand on revient. On a toujours aimé ça plus que tout”.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31