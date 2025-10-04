Ffffeuilles ! Médiathèque Hautepierre Strasbourg

Ffffeuilles ! Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Hautepierre Bas-Rhin

Dès 3 mois avec un adulte accompagnant.

Une danseuse, 2 valises, 3 p’tits tours et 4 saisons. Ffffeuilles est un voyage sensible et poétique au pays du vivant, et du papier. Des matières, des couleurs, des sons invitent au jeu et au mouvement.

Une traversée joyeuse et espiègle du rythme des saisons.

Spectacle de la Cie Dounya

Médiathèque Hautepierre 8 Avenue Tolstoï, 67200 Strasbourg, France Strasbourg 67200 Maille Catherine Bas-Rhin Grand Est 0368985171 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/mediatheque-hautepierre.aspx

