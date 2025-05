Stage de salsa cubaine débutant intensif – FGO-Barbara Paris, 18 mai 2025, Paris.

Vous voulez acquérir rapidement ou réviser les bases de la salsa cubaine ?

Vous débrouiller en soirée et lors des bals en plein air cet été ?

Vous ne retenez pas les enchaînements des cours en soirée ?

Vous avez besoin de corrections et d’un suivi plus personnalisés ?

Salsa Con Ti vous propose un

STAGE DE SALSA CUBAINE DEBUTANT INTENSIF (10h) LES DIMANCHES* 18/05, 25/05, 01/06, 08/06 et 15/06/25 14h-16h

Pour ceux qui ont déjà assisté à un stage précédent ou pris beaucoup de cours, vous pouvez nous rejoindre à partir du 08/06 ou 15/06/25. Vous y réviserez quelques figures essentielles et en apprendrez de nouvelles.

Possibilité de démarrer le stage le 25/05.

*Les stages sont évolutifs et il est préférable de faire la session entière. Vous pouvez aussi faire les stages de la manière suivante : 18/05, 18/05 + 25/05, 18/05 + 25/05 + 01/06, 18/05 + 25/05 + 01/06 + 08/06

Convivialité et pédagogie garanties !

Lieu des stages : Centre Barbara, 1 rue Fleury 75018 ParisMétro Barbès Rochechouart ou gare du nord

Tarifs : 20 euros le stage, 30 les 280 euros les 5 (150 euros pour les couples)

Infos et inscriptions obligatoires (places limitées et garantie d’un bon équilibre hommes/femmes) : 0673498687 ou salsaconti@yahoo.fr

Facebook Fanpage et Instagram Salsa Con Ti

https://fb.me/e/6ae77IpzI

Du dimanche 18 mai 2025 au dimanche 15 juin 2025 :

dimanche

de 14h00 à 16h00

payant

20 euros le stage, 30 les 2

80 euros les 5 (150 euros pour les couples)

Public enfants et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-18T17:00:00+02:00

2025-05-18T15:00:00+02:00_2025-05-18T17:00:00+02:00;2025-05-25T15:00:00+02:00_2025-05-25T17:00:00+02:00;2025-06-01T15:00:00+02:00_2025-06-01T17:00:00+02:00;2025-06-08T15:00:00+02:00_2025-06-08T17:00:00+02:00;2025-06-15T15:00:00+02:00_2025-06-15T17:00:00+02:00

fin : 2025-06-15T19:00:00+02:00

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris

+33673498687 salsaconti@yahoo.fr https://www.facebook.com/Salsa-Con-Ti-64350908923 https://www.facebook.com/Salsa-Con-Ti-64350908923

Salsa Con Ti organise un stage de salsa cubaine débutant intensif les dimanches du 18/05/25 au 15/06/25 de 14h à 16h au Centre Barbara.

Possibilité de démarrer le stage le 25/05/25 pour les grands débutants.

Idéal si vous voulez acquérir rapidement les bases et vous débrouiller en soirée et lors des bals en plein air cet été.