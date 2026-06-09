Le Cambout

Fiamma & Foco Circuit des chapelles

Église ND-de-Bonne-Nouvelle Le Cambout Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Fiamma & Foco réunit trois musiciennes passionnées qui font vibrer la musique ancienne avec sensibilité et audace. Autour du manuscrit Carlo G., elles offrent un voyage où l’ornementation du XVIIe siècle devient méditation, virtuosité et émotion.

L’ensemble de musique ancienne Fiamma & Foco réunit trois artistes passionnées par la musique ancienne et curieuses de nouveautés artistiques enrichissantes.Partageant la même sensibilité et la même exigence dans leur travail de chercheuses musiciennes , elles offrent au public des moments où la musique devient tour à tour méditation, discours rhétorique, envolée virtuose, jeu ou prière.Les concerts seront centrés autour du manuscrit Carlo G., qui est un beau témoignage de la pratique de l’ornementation vocale et instrumentale du début du XVIIe siècle. .

Église ND-de-Bonne-Nouvelle Le Cambout 22420 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fiamma & Foco Circuit des chapelles Le Cambout a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose