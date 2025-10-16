FIAP Comedy Club FIAP Paris Paris

Le FIAP lance son Comedy Club en partenariat avec l’Académie d’Humour !

Au programme : 5 humoristes prêts à vous faire pleurer de rire.

@mathis.chrb @weys.san @amelie.lemelo @lucambiance @gomeznatacha_

Rendez-vous jeudi 16 octobre à 19h30 au FIAP Paris pour cette première édition pleine d’énergie et de bonne humeur !

Inscrivez-vous ici : https://shotgun.live/fr/events/fiap-comedy-club-1

Soirée stand up : FIAP Paris x Académie d’humour
Le jeudi 16 octobre 2025
de 19h30 à 20h30
gratuit

Tout public.

FIAP Paris 30 rue cabanis  75014 Paris
gonin@fiap.fr