FIAP Comedy Club FIAP Paris Paris jeudi 16 octobre 2025.
Le FIAP lance son Comedy Club en partenariat avec l’Académie d’Humour !
Au programme : 5 humoristes prêts à vous faire pleurer de rire.
Rendez-vous jeudi 16 octobre à 19h30 au FIAP Paris pour cette première édition pleine d’énergie et de bonne humeur !
Inscrivez-vous ici : https://shotgun.live/fr/events/fiap-comedy-club-1
Soirée stand up : FIAP Paris x Académie d’humour
Le jeudi 16 octobre 2025
de 19h30 à 20h30
gratuit
Tout public.
FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris
