Journée artistique AJAC x FIAP FIAP PARIS Paris

Journée artistique AJAC x FIAP le 2 août

Fondée en 1983, l’AJAC (Association des Artistes Coréens en France) est la plus ancienne association d’artistes coréens à l’étranger. Présidée par Miji YOON, elle réunit aujourd’hui 35 artistes actifs en France et encourage les échanges artistiques entre la Corée et l’Europe à travers des expositions organisées en France et à l’international.

Programme :

Daye KANG – « Caillou » (20 min par séance)

Une performance qui crée un état de tension partagée entre participants autour d’un simple caillou. Dans l’effort de ne pas le laisser tomber, chacun perçoit et échange les énergies des autres, dans une dynamique de concentration et de connexion.

Nombre minimum : 10 participants.

KIDOWU – « Sans titre » (10-15 min par séance ;plusieurs séances possibles)

Performance de l’artiste : après avoir dessiné à la craie sur la terrasse du FIAP, l’œuvre est entièrement effacée à l’aide d’une serpillière, questionnant la trace et l’éphémère.

Cheyon WOO – « a+ III » (15 min par séance ; plusieurs séances possibles)

L’artiste déambule dans les espaces du FIAP avec un chariot sur lequel sont disposées ses œuvres photographiques emballées. Les spectateurs sont invités à participer en poussant eux-mêmes le chariot, partageant ainsi une réflexion sur le contexte qui donne vie à une œuvre.

Miji YOON – « Cuit cuit » (50 min par séance ; plusieurs séances possibles)

Atelier participatif pour enfants : confection de biscuits pour oiseaux à base de graines, fruits secs et noix, puis installation en plein air. L’interaction avec les oiseaux fait partie intégrante de l’œuvre.

Atelier sur inscription :

https://docs.google.com/forms/d/1NyFnh5Euvi0gaUq6TWKMehxDZJl6LaHUTzDIljKvzTc/edit?usp=drivesdk

Dans le cadre de l’exposition Voyage sans fin, qui vise à renforcer les liens culturels entre la Corée et la France à travers l’art, le FIAP Paris accueille une journée de performances organisée par l’AJAC le 2 août.

Le samedi 02 août 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit

Inscription obligatoire pour participer à l’atelier.

Tout public.

FIAP PARIS 30, rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr