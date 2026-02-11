Fiasco pour les canailles par Hélène Palardy Écuries de Baroja Salle Babieca Anglet

Fiasco pour les canailles par Hélène Palardy

Écuries de Baroja Salle Babieca 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Chez les méchants, rien ne va plus on a détroussé l’araignée, le loup a les crocs et le fantôme a le blues.

Pour se sortir de ce pétrin, ils font appel à une conteuse mais l’aide tourne vite au joyeux chaos. Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les déboires de ces méchants qui tremblent sur des airs rock, reggae et flamenco. Des histoires chahutées avec l’énergie d’un concert et la complicité du public.

Dans cet univers où rôde l’humour, on frissonne… de plaisir !

Hélène Palardy est conteuse et rockeuse lyrique, décalée pour mieux regarder le monde. Elle s’accompagne à la guitare, pour donner aux histoires l’énergie d’un concert. S’amusant avec les mots, elle teinte ses récits d’humour décalé et d’humaine poésie. .

