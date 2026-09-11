Fibres de bâtisseurs, Caue Rhône Métropole, Lyon

Informations pratiques

Fibres de bâtisseurs Dimanche 20 septembre, 16h00 Caue Rhône Métropole Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Qu’est-ce que c’est les fibres ? Pourquoi et comment est-il possible de construire avec ? Comment ça tient ?

Lors de cet atelier animé par amàco, vous allez découvrir les propriétés incroyables des fibres. Cet atelier pédagogique, scientifique et participatif rassemble des expériences de coin de table rendant visible de manière sensible et poétique les comportements physico-chimiques de la matière en fibres et ses interactions avec l’air et l’eau. Cette exploration au cœur de la matière permettra aux enfants comme aux adultes de comprendre comment, avec un simple brin de paille, il est possible de bâtir des édifices.

Retouvez davantage d’informations sur amàco ici.

Caue Rhône Métropole 6bis quai Saint-Vincent, 69001 Lyon, Métropole de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 07 44 55 http://www.caue69.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/conseil-d-architecture-d-urbanisme-et-de-l-environnement-rhone-metropole/evenements/jep-grains-de-batisseurs?_gl=1%252azfwsx3%252a_gcl_au%25 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « 13K Followers, 238 Following, 271 Posts – See Instagram photos and videos from amu00e0co (@atelier_amaco) », « html »: «

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Qu’est-ce que c’est les fibres ? Pourquoi et comment est-il possible de construire avec ? Comment ça tient ?

© amàco