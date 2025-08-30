Fibres – Racines, laine et marionnettes La Forgerie, Wassy Wassy

Fibres – Racines, laine et marionnettes Mardi 26 mai 2026, 09h30, 11h00 La Forgerie, Wassy Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T09:30:00 – 2026-05-26T10:30:00

Fin : 2026-05-26T11:00:00 – 2026-05-26T12:00:00

« Fibres » est un spectacle jeune public (dès 3 mois) qui mêle racines, textiles, laine et marionnettes. Matières aériennes ou emmêlées, cordes brisantes, échappées sonores… ce voyage sensible transporte les spectateurs dans un univers où la matière se transforme et devient vivante, ouvrant la voie à l’imaginaire et à la découverte.

Durée : 30 minutes

La Forgerie, Wassy 23 place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr/ https://www.facebook.com/LaForgerie/;https://www.instagram.com/laforgeriewassy/;https://twitter.com/LaForgerieWassy [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Théâtre du XIXe siècle, il a été construit à l’instar des théâtres parisiens de la Restauration sur le modèle italien en fer à cheval. En 1954, il est transformé et aménagé en salle des fêtes susceptible d’abriter également les jeux sportifs ou l’éducation physique pour les scolaires. Rénové en 2009 sous une configuration frontale avec gradins (295 places dont 8 PMR) et doté d’un bel espace foyer-bar, le théâtre de La Forgerie à Wassy a retrouvé, en plus d’être moderne et fonctionnel, un dynamisme culturel en proposant des spectacles de qualité au croisement de plusieurs arts et de plusieurs courants.

Lieu de création privilégié sur le territoire, il accueille chaque année des compagnies en résidence et met en place un maillage territorial autour d’actions culturelles de proximité. Riche de divers partenariats associatifs, il accueille également des séances de cinéma.

A noter : il est possible de louer La Forgerie.

Un voyage sensoriel et poétique dès 3 mois, où textiles et marionnettes emmènent les tout-petits dans un univers de matières vivantes et sonores.