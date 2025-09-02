Fibres – Racines, laine et marionnettes Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Fibres – Racines, laine et marionnettes 27 et 28 mai 2026 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T09:30:00 – 2026-05-27T10:30:00

Fin : 2026-05-28T11:00:00 – 2026-05-28T12:00:00

« Fibres » est un spectacle jeune public (dès 3 mois) qui mêle racines, textiles, laine et marionnettes. Matières aériennes ou emmêlées, cordes brisantes, échappées sonores… ce voyage sensible transporte les spectateurs dans un univers où la matière se transforme et devient vivante, ouvrant la voie à l’imaginaire et à la découverte.

Durée : 30 minutes

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

