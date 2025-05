Fibro’ Café – Saint-Julien-les-Villas, 31 mai 2025 15:00, Saint-Julien-les-Villas.

Aube

Fibro’ Café Hôtel de Ville Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : 20 – 20 – 20 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 15:00:00

fin : 2025-05-31 18:00:00

Date(s) :

2025-05-31

Une belle occasion de partager un moment ensemble, d’échanger autour de nos expériences et de nos parcours, et surtout de se réunir sous le signe de la solidarité et de la bienveillance, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.



Que vous soyez un habitué(e) ou que ce soit votre première participation, chacun(e) est le bienvenu(e) pour venir discuter, s’informer ou simplement passer un bon moment et oublier la maladie. .

Hôtel de Ville

Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 6 23 29 57 78 fibromyagie.aube@gmail.com

