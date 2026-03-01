Fibro’ Café

Hôtel de Ville Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : 20 – 20 – 20 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le Fibro’Café, c’est avant tout une bulle de bienveillance un espace d’échange libre où chacun peut partager son parcours, poser ses questions ou simplement profiter d’un moment convivial, entouré de personnes qui comprennent.



Que vous soyez habitué(e) ou que ce soit votre première fois, vous êtes les bienvenu(e)s !



Venez discuter, vous informer, rencontrer d’autres personnes concernées par la fibromyalgie… ou simplement passer un bon moment dans une ambiance chaleureuse et positive.



Un rendez-vous humain, placé sous le signe de l’écoute et de la solidarité. .

Hôtel de Ville Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 6 23 29 57 78 fibromyagie.aube@gmail.com

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English :

L’événement Fibro’ Café Saint-Julien-les-Villas a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne