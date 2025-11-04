Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FICHE PRATIQUE TOURISME Place Armand Lanoux Perpignan

FICHE PRATIQUE TOURISME

FICHE PRATIQUE TOURISME Place Armand Lanoux Perpignan vendredi 30 janvier 2026.

FICHE PRATIQUE TOURISME

Place Armand Lanoux Pl. Armand Lanoux Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 32 – 32 – 32

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30

Date(s) :
2026-01-30

Palais des congrès Auditorium Charles Trenet
  .

Place Armand Lanoux Pl. Armand Lanoux Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26 

English :

Palais des congrès Auditorium Charles Trenet

German :

Palais des congrès Auditorium Charles Trenet

Italiano :

Palazzo dei Congressi Auditorium Charles Trenet

Espanol :

Palacio de Congresos Auditorio Charles Trenet

L’événement FICHE PRATIQUE TOURISME Perpignan a été mis à jour le 2025-11-04 par PERPIGNAN TOURISME