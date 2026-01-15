Fiction Climatique Académie du Climat Paris
Fiction Climatique Académie du Climat Paris samedi 14 mars 2026.
Quels défis et quelles solutions face au dérèglement climatique d’ici 2050 ? À travers un récit personnel ou collaboratif, imaginez un futur possible et mettez-le en scène dans un pitch vidéo avec les adaptations souhaitables.
L’atelier est plutôt pour 12-18 ans, mais ce n’est pas rigide
L’atelier se déroule sur 5 samedis du 14 mars au 11 avril : il faut participer à toutes les séances.
matin : 10h30-13h30
OU après-midi : 15h-18h
Inscrivez-vous avant le 11 mars, les places sont comptées !
À quoi ressemblera 2050 ? Imaginer un futur possible et le mettre en scène dans un pitch vidéo !
Du samedi 14 mars 2026 au samedi 11 avril 2026 :
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 18 ans.
Date(s) :
Académie du Climat 2, place Baudoyer 75004 Paris
https://www.academieduclimat.paris/le-tumo/ +33613783805 tumo.paris4@forumdesiamgfes.fr
