Fiction Climatique Académie du Climat Paris

Quels défis et quelles solutions face au dérèglement climatique d’ici 2050 ? À travers un récit personnel ou collaboratif, imaginez un futur possible et mettez-le en scène dans un pitch vidéo avec les adaptations souhaitables.

L’atelier est plutôt pour 12-18 ans, mais ce n’est pas rigide

L’atelier se déroule sur 5 samedis du 14 mars au 11 avril : il faut participer à toutes les séances.

matin : 10h30-13h30

OU après-midi : 15h-18h

Inscrivez-vous avant le 11 mars, les places sont comptées !

À quoi ressemblera 2050 ? Imaginer un futur possible et le mettre en scène dans un pitch vidéo !

Du samedi 14 mars 2026 au samedi 11 avril 2026 :

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 18 ans.

Date(s) :

Académie du Climat 2, place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/le-tumo/ +33613783805 tumo.paris4@forumdesiamgfes.fr



