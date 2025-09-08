Fiction ! Variations poélitiques autour des frontières Cosmopolis Nantes

Fiction ! Variations poélitiques autour des frontières Cosmopolis Nantes lundi 8 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-08 19:00 – 19:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles

Performance de Cécilia Montomoli et Camille FribouletDurée : 17 min …Où en vous commence l’autre ? Où commencez-vous ? Où finissez-vous ?Deux comédiennes, un texte, un fil rouge. Les lignes se tracent, changent de dessin, se déforment. Et les corps avec elles. Adaptation libre d’extraits de la pièce Frontières de Patrick Suter, 2014, éditions Passage d’encres.Musique originale : Simon Nwambeben, Osiris et Gianni Cudazzo.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr