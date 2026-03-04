Fictions du climat | Conférence, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

Fictions du climat | Conférence Jeudi 5 mars, 14h15 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Salle Cocteau, en accès libre

14h15 – 15h45

Temps de restitution des ateliers de la matinée et analyse par Camille Pène (co-fondatrice des Augures)

15h45 – 16h Pause

16h00 – 17h30 Table ronde

Réenchanter le futur : potentialités et limites des fictions climatiques

Artistes intervenantes : Justine Emard, Mélia Roger et Ysé Sorel

Modératrice : Nathalie Poisson-Congez

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr

Restitution d’ateliers avec analyse par Camille Pène, suivie de la table ronde « Réenchanter le futur : potentialités et limites des fictions climatiques ». Conférence Atelier

