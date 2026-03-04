Fictions du climat | Conférence, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing
Fictions du climat | Conférence, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing jeudi 5 mars 2026.
Fictions du climat | Conférence Jeudi 5 mars, 14h15 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord
Salle Cocteau, en accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-05T14:15:00+01:00 – 2026-03-05T17:30:00+01:00
Fin : 2026-03-05T14:15:00+01:00 – 2026-03-05T17:30:00+01:00
14h15 – 15h45
Temps de restitution des ateliers de la matinée et analyse par Camille Pène (co-fondatrice des Augures)
15h45 – 16h Pause
16h00 – 17h30 Table ronde
Réenchanter le futur : potentialités et limites des fictions climatiques
Artistes intervenantes : Justine Emard, Mélia Roger et Ysé Sorel
Modératrice : Nathalie Poisson-Congez
Salle Cocteau, en accès libre
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr
Restitution d’ateliers avec analyse par Camille Pène, suivie de la table ronde « Réenchanter le futur : potentialités et limites des fictions climatiques ». Conférence Atelier
DR